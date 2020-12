Grávida da segunda menina, Joana Madeira está muito entusiasmada com mais um elemento da família. Ao lado de Eduardo Madeira, o casal falou sobre como a filha Leonor reagiu à novidade e se pensa ter mais filhos no futuro.

"Fiquei mesmo muito feliz. Nós soubemos que a Joana estava grávida no dia de aniversário da Leonor. Foi muito engraçado, foi uma festa a dobrar. Não definimos uma data, não estava planeado. Mas com o confinamento, tínhamos de nos entreter com alguma coisa", disse o humorista à VIP.

Rodrigo, o filho mais velho de Eduardo Madeira, ficou surpreendido com o facto de ter mais um irmão e, segundo o humorista, acredita que quando também ele for pai, Eduardo Madeira terá mais filhos,

Questionados pelo site da revista se vão tentar um menino, a atriz não deixou margem para dúvidas. "Ainda vou tentar. Eu sim, mesmo que ele não queira", respondeu Joana Madeira com humor.