Christina Milian está grávida pela terceira vez. 10 meses após ter dado à luz o filho Isaiah, a cantora partilhou na sua conta oficial do Instagram a boa-nova com uma fotografia romântica ao lado do namorado Matt Pokora.

"Tu e eu + três", pode ler-se na legenda da fotografia.

Recorde-se que Christina é ainda mãe de Violet Madison, de 10 anos, fruto da sua antiga relação com o cantor The Dream.