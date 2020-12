Getty Images

Zara Tindall está grávida. A notícia foi revelada pelo marido da neta da rainha Isabel II, Mike Tindall no podcast 'The Good, The Bad & The Rugby'.

"Tem sido uma boa semana para mim. Fizemos um exame na semana passada...O terceiro Tindall está a caminho", contou.

Se o ex-jogador do rugby de Inglaterra revelou a gravidez de Zara após o exame de 12 semanas, como muitos casais fazem, significa que provavelmente dará à luz por volta de junho.

Recorde-se que o casal tem dois filhos, Mia Grace, de seis anos, e Lena Elizabeth, de dois anos. As duas gestões anteriores foram formalmente anunciadas pelo Palácio de Buckingham, sendo esta uma forma muito mais casual de dar as boas novas.