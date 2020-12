1 / 13 JOAO MARIA C 2 / 13 JOAO MARIA C 3 / 13 JOAO MARIA C 4 / 13 JOAO MARIA C 5 / 13 JOAO MARIA C 6 / 13 JOAO MARIA C 7 / 13 JOAO MARIA C 8 / 13 JOAO MARIA C 9 / 13 JOAO MARIA C 10 / 13 JOAO MARIA C 11 / 13 JOAO MARIA C 12 / 13 JOAO MARIA C 13 / 13 JOAO MARIA C

Pedro Guedes e Kelly Baron conheceram-se e apaixonaram-se num programa de televisão há sete anos e agora decidiram trocar alianças perante os portugueses no formato O Noivo é que Sabe, da SIC.

Durante dez dias, o manequim organizou todo o casamento, sem deixar nenhum pormenor ao acaso. Um desafio que se revelou mais exigente do que estava à espera.

“Isto é um ato contínuo, mas não aconselho a ninguém”, começou por referir Pedro Guedes, em tom de brincadeira, aos site do Fama Show. "Não dormes, não descansas, só pensas em coisas para resolver. Depois a situação do Covid, pandemia, número de convidados, ter que mudar de um lugar para o outro, a chuva. Foi uma missão. Uma missão secreta. Missão impossível, quase”, explicou.

Entre a escolha da quinta, da decoração ou das alianças, Pedro Guedes ficou também a cargo da escolha do vestido de noiva. O manequim apostou numa peça arrojada com a assinatura da estilista Micaela Oliveira e ficou completamente encantado quando viu a companheira vestida de branco.

“Eu já sabia a Micaela Oliveira era a designer que ela tinha no coração.. Era a escolha natural. Ela faz tudo de maneira a que a magia vá acontecendo, para que não seja sempre a mesma roupa.. Eu quando vi a Kelly entrar na capela e a vi de branco, com aquela cara linda, eu apaixonei-me ainda mais, fiquei mais apaixonado", confidenciou.

Por seu turno, Kelly Baron ficou completamente maravilhada com tudo o que Pedro Guedes preparou para o grande dia.

“Nunca imaginei que ia casar numa capela. Era um sonho casar na igreja e ele realizou esse sonho. Não esperava, mesmo [...] O meu vestido está impecável, o boquet, maquilhagem, lindo”, confidenciou.

1 / 4 JOAO MARIA C 2 / 4 JOAO MARIA C 3 / 4 JOAO MARIA C 4 / 4 JOAO MARIA C

O casamento já era algo que estava nos planos do casal, mas a participação no programa da SIC acabou por possibilitar o grande dia já este ano. Uma notícia que apanhou os familiares do dois noivos de surpresa.

“Bem surpresos, mas ficaram tão felizes. Até achei que a minha mãe e a mãe do Pedro ficaram mais ansiosas do que eu. Eu não estava assim tão nervosa. Estava mais ansiosa para ver o que ia acontecer. A minha mãe e a minha sogra, meu Deus, elas estavam em pânico”, contou Kelly.

“Aliás, a minha sogra quando entrou na igreja, já vinha a chorar. A Jucélia já vinha com aquela lágrima no olho. Eu nem quis olhar muito, senão começava a chorar também. As emoções à flor da pele e toda esta união que nós temos uns com os outros é verdadeira e então as pessoas sentem vontade de chorar, de alegria, claro”, completou Pedro Guedes, emocionado.

Por fim, o manequim deixou ainda no ar a possibilidade do casal aumentar a família. “Vamos aumentar a família muitas vezes”, rematou.