Theo Wargo

Matthew Perry já foi um dos atores mais acarinhados da televisão, com a sua interpretação de Chandler Bing em 'Friends'. No entanto, na altura, a sua vida estava a cair aos pedaços enquanto enfrentava uma dura batalha contra o vício da droga.

Numa entrevista chocante ao The Sun, Kayti Edwards, que namorou com o ator, revelou que no auge do vício, Matthew chegou a "usá-la" para ir buscar droga, desde comprimidos, cocaína, heroína, entre outros.

A ex-namorada explicou que o ator lhe pediu em 2011 para lhe arranjar as referidas substâncias porque ninguém suspeitaria de uma mulher grávida. "Estava grávida de cinco meses e andava para cima e para baixo a comprar coisas para ele. Dizia-me que nunca ninguém desconfiaria de uma mulher grávida", relembrou.

"Olho para trás e penso 'Que tipo de amiga eu era?' [Mas] eu queria ajudá-lo. Ele fazia-me sentir culpa. [...] O nosso relacionamento tornou-se tóxico. Eu não conseguia dizer não", contou. Kayti chegava a receber mais de 3 mil euros por dia.

A ex-companheira disse que o ator nunca deixou de trabalhar e que chegava a entregar-lhe as drogas aos bastidores do programa 'Mr Sunshine'. Além disso, os colegas e pessoas próximas do círculo íntimo de Matthew começaram a aperceber-se e afastaram-se.

"Eu não conseguia parar. Eventualmente, as coisas ficaram tão más que eu não consegui esconder, e então todas as pessoas souberam", disse Matthew numa entrevista à People em 2013. "Tive muitos altos e baixos na minha vida. Aprendi muito com os meus erros."

Matthew acabou por conseguir vencer o vício. Hoje, aos 51 anos, está noivo de Molly Hurwitz, de 29 anos.