Instagram

Karl-Anthony Towns é uma das maiores estrelas do basquetebol norte-americano do momento e, numa altura em que as equipas da NBA preparam o início da nova época, com arranque marcado para 22 de dezembro, confessa estar a viver um verdadeiro.

Isto porque em abril, ainda no início da pandemia Covid-19, perdeu a sua mãe, Jacqueline, de apenas 58 anos. Desde então, enfrentou a morte de mais seis familiares infetados com o novo coronavírus. “Ainda na última noite me telefonaram a dizer que o meu tio tinha morrido”, contou o atleta durante uma conferência de imprensa. “Vi muitos caixões nos últimos sete meses. Muitos familiares do lado da minha mãe foram infetados. Sou eu que ando à procura de respostas, a tentar perceber como posso mantê-los saudáveis. É muita responsabilidade para mim manter a minha família bem informada e fazer tudo para os manter vivos”, explicou ainda.

Também o pai de Karl-Anthony Towns esteve infetado, mas conseguiu recuperar. “Eu só quero que as pessoas não tenham de sentir aquilo que eu senti. Quero que elas possam evitar passar por aquilo que eu passei. Os vídeos servem para que as pessoas se protejam e estejam bem informadas, mesmo que eu saiba que isso vá tirar o que há de mais emocional em mim”, disse ainda, referindo-se às suas últimas publicações nas redes sociais.

Sobre o regresso iminente da competição, o poste dos Minnesota Timberwolves confessou: “Sempre que via a minha mãe na bancada isso fazia-me sorrir, ver que ela estava a passar um bom bocado ao ver-me jogar. Vai ser difícil jogar, não consigo dizer que o basquetebol possa ser uma terapia. Acho que nunca mais vai ser uma terapia. Mas pelo menos dá-me a oportunidade de reviver as boas memórias que tenho”.