A fazer sucesso nas séries Golpe de Sorte e A Generala, da SIC, Carolina Carvalho foi a entrevistada deste sábado, dia 5, do programa Alta Definição, apresentado por Daniel Oliveira. Além de lembrar os primeiros passos na área da representação – algo que os pais inicialmente não queriam, pois sonhavam com uma filha médica –, a atriz falou da sua família e, especialmente, do momento conturbado em que a família passou pela luta de uma das suas irmãs, Simone, contra um cancro.

“Quando eu tinha 15 anos foi diagnosticada uma leucemia a uma das minhas irmãs e nós sempre fomos muito próximos e foi uma coisa que aconteceu de repente. A leucemia já estava num estado muito avançado e ela teve de começar em tratamento imediatamente e foi um choque para todos nós. Ela tinha oito anos e, de repente, foi internada e começou a fazer os tratamentos. Às vezes podia vir a casa, tinha várias recaídas e há certas coisas que me marcaram. A minha mãe sempre nos ensinou que o amor vence tudo, mas há certas coisas para as quais não estás preparado nunca”, recordou.

“Eu lembro-me de querer apoiar os meus irmãos e de querer estar próxima deles nessa fase, mas eu própria sentia-me muito frágil. Lembro-me que, quando a minha irmã teve de ficar no quarto do isolamento e que só a podíamos ver por um vidro, que ela praticamente já não falava, de estarmos todos de mãos dadas do outro lado do vidro a vê-la e, de certa forma, a preparar-nos para que ela pudesse partir”, contou ainda, visivelmente emocionada, antes de acrescentar: “Eu lembro-me de uma vez em que ela já podia vir a casa - e ela tinha o cabelo muito comprido, e na altura na primeira vez decidiram cortar-lhe só um bocado do cabelo - e uma vez estávamos todos a brincar e fiquei com uma pelada de cabelo da minha irmã na mão. E vi aquela zona careca e comecei a perceber que o que vês nos filmes está a acontecer. Nunca te preparas, eu acho que a vida te ensina que um dia vais perder os teus pais, os teus avós, mas nunca te ensina que podes perder um irmão”.

Embora tentasse mostrar-se forte, Carolina Carvalho reconhece que nem sempre foi fácil. “Eu sempre tentei não chorar e não mostrar a parte fraca porque eu sentia que tinha de ser a forte. Eu era a mais velha e não podia passar esse exemplo para eles. Mas houve dias e que foi muito difícil até porque nessa fase – a minha irmã esteve três anos em tratamento – e a minha avó descobriu que tinha um cancro do colo do útero. Portanto, estava uma no piso de cima, outra no piso de baixo, uma a fazer radioterapia, outra a fazer quimioterapia e foram três anos muito difíceis. A minha avó acabou por falecer, a minha irmã felizmente ficou bem. Continua a fazer os exames de rotina porque cancro é daquelas coisas que pode sempre reaparecer, mas felizmente está bem e foi uma coisa que uniu muito a mossa família”, explicou.

E embora pareça contraditório, uma vez que todos ficaram mais unidos, os pais da atriz acabaram por se separar. Em lágrimas, a artista diz não acreditar que isso tenha acontecido por falta de amor, mas porque tiveram de se dedicar a outras coisas e acabaram por se esquecer do casal. “Foram anos complicados, mas que fizeram o que somos hoje e temos pais que nos adoram. Fez-me relativizar muito as coisas. Daqui para a frente é muito difícil que algo que me mande abaixo. (…) É uma lição que levas para a vida. (…) Nunca me mentalizei para a poder perder. Sempre tentei mostrar aos meus irmãos que era uma fase e que ia passar. (…) A única coisa que eu queria era ser eu a estar no lugar dela porque eu era mais velha. Se alguém devia estar naquela posição era eu”, garantiu.