Esta sexta-feira, dia 4 de dezembro, Margarida Vila-Nova deixou um desabafo nas redes sociais e também um conselho para os seus seguidores.

Nas stories, a atriz fala sobre a irritação presente em muitos dos condutores em Portugal e revela aquela que pensa ser a solução para este problema.

"Vinha fazer um apelo. Acho que, naturalmente, andamos todos um bocado enervados e sobretudo no trânsito, andamos muito agressivos", começou por dizer.

"Tenho praticado técnicas de relaxamento para não me enervar com as pessoas e sobretudo sorrir", revela.

