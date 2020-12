ACMA2020

Blake Shelton é um homem romântico e a prova disso é que o cantor construiu uma capela para se casar com Gwen Stefani.

De acordo com a imprensa internacional, o casal vai dar o nó no próximo ano e já há data marcada. Segundo uma fonte Us Weekly, o músico construiu uma capela nos terrenos da sua quinta em Oklahoma.

"Eles vão casar nessa capela, provavelmente no início do próximo ano", revelou a mesma fonte.

Recorde-se que os dois artistas começaram a namorar em 2015.