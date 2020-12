Reprodução Instagram, DR

Nicette Bruno, veterana atriz da Globo, está infetada com Covid-19. Segundo o jornal O Globo, a artista, de 83 anos, internada nos cuidados intensivos na Casa de Saúde de São José, no Rio de Janeiro, com quadro de pneumonia causada pelo novo coronavírus e a respirar com auxílio de um ventilador mecânico.

Entretanto, esta quarta-feira, 2 de dezembro, a neta da atriz, Vanessa Goulart, usou as redes sociais para atualizar o estado de saúde da avó, aproveitando ainda para agradecer todo o apoio recebido nos últimos dias.

"Continuamos firmes e fortes na fé, na união e no amor! O quadro permanece estável, é muito forte o poder da oração! Canalizaremos hoje às 18h e às 19h! Muito obrigada por toda a energia", escreveu.