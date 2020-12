Drew Angerer

Um site de pesquisas, Datingroo, publicou um estudo que determinou quais as celebridades masculinas acima dos 60 anos mais desejadas pelos cidadãos britânicos e o primeiro lugar pertence a... Donald Trump. Sim, isso mesmo. Sem qualquer ironia.

Durante o período no qual a pesquisa foi realizada, houve algumas pesquisas ousadas como "Donald Trump nu" ou "Donald Trump sem camisa" que atingiram a marca dos cinco mil. De seguida segue-se Simon Cowell, de 61 anos, e Bruce Willis, de 65 anos.

No que diz respeito às mulheres acima dos 60 anos, o primeiro lugar ficou para a atriz Helen Mirren, de 75 anos, seguida de Madonna, de 62 anos, e Cher, de 74 anos.

Os responsáveis pela análise atribuem a presença do presidente dos Estados Unidos no topo da lista a um recente rumor sobre a divulgação de um suposto vídeo no qual Trump aparece nu. Até à data, o magnata de 74 anos não comentou publicamente o resultado da pesquisa.