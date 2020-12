Foi em conversa com Cristina Ferreira, Rita Pereira revelou um pouco mais da sua vida pessoal e daquilo que são os seus desejos e planos para um futuro bem próximo.

"Quero ter outro filho, quero casar-me, mas com a covid–19 não", começa por dizer, antes de apontar a razão do adiamento. "Porque sou uma pessoa que gosta de festas. O casamento para ser é sem coronavírus, porque não quero convidar apenas 20 pessoas. Só a família do Gui [Guillaume] são 190!", disse a atriz e apresentadora na TVI.

Juntos há seis anos, Rita Pereira e o namorado sabem que querem subir ao altar, mas o pedido, segundo a atriz, não vai surgir do empresário. Segundo a Nova Gente, no ano passado, Rita Pereira sublinhou que não fará um pedido banal.

"Nem aceito o contrário! Sou demasiado à frente para deixar que seja ele o primeiro a pedir-me em casamento. Não estou é a conseguir o que quero. Quero uma coisa muito à frente, em grande. Nunca vai ser num restaurante, a dizer 'queres casar comigo?' (...) Implica o mundo inteiro a ver!", terá dito, segundo a publicação.

Reprodução Instagram, DR