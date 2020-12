Instagram

Ainda não são conhecidas as medidas que o Governo pondera impor na quadra natalícia para evitar a propagação do novo coronavírus, mas de uma coisa Maria João Bastos tem a certeza: vai passar o Natal com a família. “Não há um plano, mas nem nos passa pela cabeça não festejar o Natal e não estar em família. Isso está fora de questão! Vamos fazer o que for preciso, mas vamos passar a quadra juntas. Porque é preciso o calor da família”, confidenciou a atriz, de 45 anos.

Contudo, Maria João Bastos deixa claro que tem todos os cuidados possíveis desde que regressou do Brasil, onde se encontrava a viver e a trabalhar no início da pandemia. “Não a abraço desde que cheguei a Portugal, em março. E isso é muito difícil. Custa tanto… e ainda mais porque em família sou uma pessoa muito física, de carinhos, mimos … ainda me sento ao colo da minha mãe”, contou ainda nesta entrevista à revista TV Guia.

Maria João Bastos está de regresso à SIC cinco anos depois e será a vilã em Bate Coração, que poderemos ver em breve. Saiba mais sobre este projeto AQUI!