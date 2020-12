Dias depois de comemorar 25 anos de casamento com Betty Grafstein, José Castelo Branco anunciou que pretende renovar os votos com a mulher muito em breve e até revelou pormenores da cerimónia que estão a planear.

A novidade foi contada pelo próprio, durante uma videochamada com Duarte Siopa e Maya, para o programa das manhãs da CMTV. Descrevendo a união com a joalheira, de 91 anos, como “uma relação de muita cumplicidade, de muito amor”, o marchand de arte revela o segredo para um casamento tão duradouro: “Acima de tudo, é darmos as mãos e seguirmos pelo mesmo caminho, pela mesma estrada. Isso é o mais importante na vida de um casal”.

Sobre a celebração que estão a planear para breve, adiantou: “Gostava imenso de fazer em Portugal, mas, em princípio, vai ser aqui em Nova Iorque, com um bispo ortodoxo e com cantos gregorianos. Vai ser divino! Vamos ter um casamento religioso. Vamos casar na igreja, mas não na católica. Vai ser na igreja ortodoxa”.

Contudo, o ‘noivo’ confessou que, antes de voltar a subir ao altar ainda tem de emagrecer porque não está satisfeito com a sua forma física. “Primeiro, tenho de perder peso. Tenho medo de não me enfiar na roupa, porque engordei imenso. E o size 4 (equivalente a um XS) é feito para noivas”, explicou, revelando que pretende usar um vestido de noiva e não um fato tradicional.