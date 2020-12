Tibrina Hobson

Foi há pouco tempo que Selena Gomez confessou ter medo de "ficar sozinha para sempre" - ora recorde. No entanto parece que esta hipótese está prestes a mudar.

Segundo o jornal Miami Herald, a atriz, que namorou com Justin Bieber e The Weeknd, foi vista num jantar romântico com o jogador de NBA, Jimmy Butler.

Jimmy Butler está atualmente solteiro depois de ter terminado a sua relação amorosa com Kaitlin Nowak, com quem tem uma filha, Rylee, de um ano.