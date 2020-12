Getty Images

O príncipe Harry de Inglaterra está de luto. Lady Celia Vestey, uma das seis madrinhas de batismo do filho mais novo do príncipe Carlos, morreu aos 71 anos.

De acordo com informações divulgadas pela família ao jornal Daily Telegraph, Celia Vestey morreu "de repente, mas pacificamente" , no último sábado, 28 de novembro.

Max Mumby/Indigo

A viver nos Estados Unidos - ao lado de Meghan Markle e do filho, Archie - o príncipe Harry recebeu a notícia e já enviou as condolências aos familiares de Celia Vestey, segundo o jornal The Sun.

Íntima da rainha Isabel II e mulher do lorde Samuel Vestey, Lady Celia foi uma das eleitas dos príncipes Carlos e Diana para madrinha de batismo do filho mais novo, em 1984. Mais recentemente, em maio de 2018, marcou presença no casamento de Harry e Meghan.