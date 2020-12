David Livingston

Foi esta terça-feira, 1 de dezembro, que Elliot Page se assumiu publicamente como transgénero. A estrela de Hollywood, conhecida por interpretar papéis como 'Juno', revelou nas redes sociais a sua mudança de género. Ora saiba mais aqui.

A mensagem inspiradora que Elliot partilhou gerou uma onda de apoio e força entre colegas e amigos mas também entre os fãs, um pouco por todo o mundo.

Quem não quis deixar de parte esta novidade transformadora e importante foi a mulher, Emma Portner.

Na sua conta de Instagram, deixou uma emocionante mensagem que transborda de orgulho e admiração pelo ator.

"Estou estão orgulhosa do Elliot. As pessoas trans, queer e não-binárias são um presente para este mundo. Peço também paciência e privacidade mas que se juntem a mim neste apoio à vida trans todos os dias. A existência do Elliot é uma benção. Continua a brilhar, querido E. Amo-te tanto", escreveu.