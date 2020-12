Horacio Villalobos

Graça Freitas está infetada com Covid-19. A notícia é avançada pelo jornal Expresso, que dá conta que a diretora-geral da Saúde testou positivo na noite desta terça-feira, 1 de dezembro, após ter estado em contado com uma pessoa infetada com o novo coronavírus.

Segundo a publicação, Graça Freita não apresenta sintomas e "para garantir a máxima rapidez, o laboratório de referência, o Instituto Ricardo Jorge, manteve uma equipa a trabalhar para garantir a total urgência na análise PCR".

Desta forma, a ministra da Saúde, Marta Temido, foi submetida ao teste de despistagem no seu domicílio, assim como o secretário de Estado adjunto e da Saúde, António Sales. O Expresso adianta ainda que os respetivos motoristas e família foram igualmente submetidos ao teste.