Dias depois do seu aniversário, Rita Ora decidiu reunir 30 amigos para celebrar os seus 30 anos num restaurante em Londres, no último sábado, 28. A cantora pediu desculpas depois de algumas imagens das autoridades a chegarem ao local saírem no jornal The Sun.

"Eu tomei a decisão de fazer a festa em cima da hora, com a visão errada de que estaria tudo bem, porque já estávamos a sair do confimanto. Foi um erro sério de julgamento e indesculpável. Sei como fui irresponsável", assumiu nas redes sociais.

Nas imagens acima, polícias tentam abrir uma porta trancada por dentro e espreitam pela vedação do espaço. "Eu sinto-me particularmente envergonhada por saber em primeira mão o quanto as pessoas trabalharam arduamente a combater essa doença, e quantos sacrifícios as pessoas e as empresas tiveram de fazer. Embora isso não repare o que eu fiz, quero apresentar as minhas sinceras desculpas", completou.

Reprodução Instagram, DR