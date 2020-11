M. Tran

Morreu David Prowse. O ator inglês, de 85 anos, que ficou conhecido por dar vida a Darth Vader, morreu este sábado vítima de doença prolongada.

A informação foi revelada hoje no twitter, pelo agente de Prowse, Thomas Bowington: “É com grande tristeza para nós e para milhões de fãs em todo o mundo que anuncio a morte de Dave Prowse”.

No Facebook, também o produtor Jason Joiner escreveu: “O Dave dedicava-se aos fãs, durante décadas quis conhecê-los. Ele era maior do que a vida e deixa saudades. O nosso amor e os nossos pensamentos estão com a família”.