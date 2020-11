Getty Images

Sean Connery morreu no passado dia 31 de outubro e, quase um mês depois da sua morte, foram agora divulgadas as causas do falecimento.

Documentos obtidos pelo TMZ confirmaram aquilo que a mulher do ator, Micheline Roquebrune, já tinha avançado. "Pelo menos morreu durante o sono e foi tão tranquilo. Estive com ele o tempo todo e ele simplesmente foi. Era o que ele queria", disse na altura.

Os relatório da autópsia de Sean Connery apontam como causas uma pneumonia e uma paragem cardiorrespiratória, aliadas à sua idade avançada.

