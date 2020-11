Instagram

Rúben da Cruz festejou o seu 34.º aniversário esta quinta-feira, dia 26, e a data foi comemorada com um jantar especial onde reuniu amigos. Através das redes sociais, o DJ convidou “todos” a juntaram-se à sua festa, bastando para isso reservar mesa no restaurante que escolheu, em Oeiras, e ainda explicou que as comemorações deveriam acontecer na sexta-feira, dia 27, mas as restrições de circulação entre concelhos para travar o contágio por Covid-19 obrigaram-no a antecipar.

Foram partilhados vários vídeos da festa no Instagram, onde se vê que o jantar reuniu cerca de 20 pessoas e que, apesar de terem jantando em mesas separadas, quando se cantou os parabéns os convidados deixaram os seus lugares e, sem usar máscara, também não respeitaram a distância de segurança. Houve ainda abraços e beijos ao aniversariante.

Ora estas imagens acabaram por originar uma onda de críticas, à qual Rúben da Cruz já respondeu num Story na mesma rede social. “Um aniversário que não ia acontecer, cheio de restrições que foram cumpridas e terminou às 22:00. Onde não pude continuar a fazer o meu trabalho, nem pude sentar-me com todas as pessoas que amo”, começou por escrever o ex-namorado de Sofia Ribeiro e Ana Moura. “Que palhaçada de notícias. Já não chega toda a crise profissional e emocional que estamos a passar… Triste com tanta maldade”, concluiu, visivelmente revoltado.

Recorde-se que Rúben da Cruz já esteve infetado com o novo coronavírus. O DJ testou positivo há cerca de um mês, tendo depois cumprido o isolamento e ultrapassado a doença. “Como partilhei convosco, mal tive alguns sintomas de gripe, decidi ligar para a Saúde 24, que prontamente me encaminhou para ser testado. Infelizmente, no pico desta pandemia, e como tantos milhares de portugueses, testei positivo à COVID”, começou por explicar na altura. “Fiquei desde logo em isolamento. Para já, estou em casa e com alguns sintomas que espero que não piorem. Não acontece só aos outros. Não faço ideia como posso ter apanhado o vírus. Tomei sempre todos os cuidados que nos têm sido transmitidos, mas parece que infelizmente ninguém está totalmente a salvo. Por isso, protejam-se ao máximo, aos vossos, mantenham e reforcem os hábitos saudáveis, e tenham fé que tudo irá correr bem”, rematou.