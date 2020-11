Instagram

Cristina Ferreira partilhou nas suas redes sociais um vídeo que se pretendia divertido, mas acabou por ser arrasada nos comentários e acusada de irresponsabilidade. Nas imagens, o realizador João Patrício filma-a a dormir no banco de trás (ver abaixo), ao lado de Lurdes Guerreiro, e na legenda lê-se: “Uma pessoa já não pode dormir sossegada”.

Afinal o que está errado nestas imagens? A apresentadora de televisão e a colega, além de viajarem sem cintos de segurança – obrigatórios mesmo no banco de trás – também não estão a usar máscaras, o que seria recomendado, uma vez que se encontram quatro pessoas dentro do carro. “Momento engraçado, mas e o cinto de segurança??? E a máscara??? Todo o cuidado é pouco. Sempre em segurança. Cumprimentos”, comenta uma internauta visivelmente indignada. “É uma questão de ter noção e cumprir regras de segurança e higiene. Como usar máscara com colegas de trabalho. Já era uma ajudinha para os médicos”, lê-se ainda noutro comentário.

Instagram

Mas as críticas não ficaram por aqui. Mais tarde, Cristina Ferreira mostrou o mesmo grupo junto numa fotografia, no Santuário de Fátima, e voltaram a chover críticas porque nenhum dos quatro estava a usar a máscara na via pública. “Primeiro o cinto de segurança, depois a máscara. Que falta de noção”, aponta ainda outro seguidor da profissional de televisão.