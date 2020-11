KIRILL KUDRYAVTSEV

Esta quarta-feira, 25 de novembro, o mundo do futebol foi surpreendido com a inesperada notícia da morte de Diego Maradona. Segundo o resultado da autópsia, divulgado pelo jornal Clarín, o antigo futebolista argentino morreu na sequência de uma “insuficiência cardíaca aguda que originou um edema agudo nos pulmões”.

Entretanto, no mesmo dia, iniciaram-se as cerimónias fúnebres no Palácio Presidencial argentino, em Buenos Aires. Rocío Oliva, ex-namorada do antigo craque tentou marcar presença no velório de Diego Maradona, mas viu-se impedida de entrar no edifício. A entrada foi-lhe vedada por um segurança que a informou que teria de esperar pela abertura do palácio argentino ao público, pois tratava-se de uma cerimónia mais íntima.

Em lágrimas e perante os jornalistas que se encontravam no local, a ex-namorada de El Pibe não escondeu a sua indignação e tristeza, referindo que viveu um romance de seis anos e meio com a conhecida lenda do futebol.