Instagram

As últimas notícias de José Luís Cardoso davam conta de uma vida difícil devido a desentendimentos com a irmã e a mãe, com quem vivia. O próprio revelou que vivia “em condições desumanas”, que estavam a tornar-se insustentáveis. Saiba mais AQUI!

Tudo isto levou a que o ex-participante do programa Casados À Primeira Vista, da SIC, decidisse trocar Portugal pela Suíça. Contudo, até a sua saída do país foi, de acordo com o TV7 Dias, conturbada, já que o antiquário pretendia dar início à viagem de autocarro a partir da Gare do Oriente, em Lisboa, quando afinal este partia do Porto.

A mesma publicação refere que nem mesmo esta decisão de José Luís Cardoso levou a que fizesse as pazes com a mãe e a irmã e conta ainda que também os filhos do ex-marido de Graça Peralta “o desprezam”.

Instagram

Nas redes sociais, o ‘conde’ partilhou um vídeo no qual explica o que o levou a deixar a Invicta e rumar a Zurique. “A minha decisão de emigrar não foi, obviamente, uma decisão fácil, mas devido ao contexto que estava a ter em Portugal, quer a nível familiar, quer a nível oportunidades de trabalho não estava a funcionar”, começou por explicar. “Como sou um homem decidido, pensei muito bem e decidi vir. Tenho aqui alguns amigos, na Suíça, e também na Alemanha, e algumas pessoas que fazem o favor de me seguir. Venho à procura de trabalho, não tenho nada garantido, tenho algumas entrevistas marcadas, das quais pretendo tirar, obviamente, o melhor partido. No entanto, gostaria de deixar aqui expresso para todas as pessoas que me seguem nesta zona que se souberem de algo que me possa interessar, de algum trabalho, entrem em contacto comigo por favor. Não estou aqui de férias, estou aqui para trabalhar”, apelou.

Veja abaixo o vídeo na íntegra: