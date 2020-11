Afonso Pimental foi posto à prova na rubrica À Cara Podre da RFM e, apesar de pautar pela discrição quanto à vida pessoal, o ator respondeu às perguntas de Joana Cruz, Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura.

"Estás junto há 15 anos com a tua namorada. O que é que está a correr mal?, perguntaram os locutores que ao ator que soltou várias gargalhadas.

"As coisas vão correndo bem e vão correndo mal. As relações são feitas de adaptação e crescimento, e acho que tem de ser assim. Felizmente, as coisas positivas são muito maiores que as coisas negativas, portanto é ir vivendo e crescendo. Felizmente, tem corrido bem", sublinhou Afonso Pimentel que tem dois filhos, Noah, de oito anos, e Alana, de cinco, com Liliana Leitão.

E data para casamento? "Nós temos dois filhos, temos uma casa… Não me parece que seja um objetivo, mas, se calhar um dia dá-nos na telha e vamos", assume o ator de Nazaré que apesar de não descartar a hipótese de subir ao altar, sublinha que não está nos seus planos.