Morreu Reinaldo Teles. Aos 70 anos, o administrador não-executivo da SAD do FC Porto e braço direito de Pinto da Costa estava internado no Hospital de São João desde o final do mês de outubro. Morreu esta quarta-feira, dia 25.

Reinaldo Teles foi diretor do clube em 1982, passando por vários cargos na direção e depois na SAD.