Carlos Alvarez

Felipe VI de Espanha encontra-se em isolamento profilático depois de ter estado em contacto com uma pessoa infetada com o novo coronavírus no último domingo, 22 de novembro, adianta o jornal El País.

O monarca vai cumprir uma quarentena de dez dias e, em consequência, vê vários eventos da sua agenda oficial serem cancelados.

Desta forma, esta quarta-feira, 25 de novembro, a rainha Letizia irá marcar presença sozinha na inauguração do congresso de sobre turismo, a Tourist Innovation Summit, em Sevilha, evento em que estava prevista a presença dos dois monarcas.

Getty Images

De salientar ainda que à semelhança da mãe, também a princesa Leonor e a infanta Sofia podem fazer a sua vida de forma normal, sem cumprir isolamento.