Reprodução Instagram, DR

Com os casos a aumentar todos os dias são cada vez mais as figuras públicas que dão a notícia de que estão infetados com a Covid-19.

Recentemente Júlio Isidro revelou que foi uma das vítimas do novo coronavírus.

Esta terça-feira, 24 de novembro, em conversa com Manuel Luís Goucha no programa Você Na TV o apresentador acabou por revelar alguns detalhes sobre o seu atual estado de saúde.

"Tenho sido acompanhado, de uma maneira carinhosa, pela delegada de saúde, que, hoje mesmo, já telefonou. Diz-me que, dentro de dois ou três dias, estarei na lista dos recuperados", confessou.

Júlio Isidro aproveitou ainda para afirmar que, apesar de ter tido alguns sintomas acabou por os desvalorizar por os associar às crises de sinusite que costuma ter.

"Tive sintomas, mas atribuí-os a uma coisa que costumo ter com muita frequência que são grandes ataques de sinusite. Doía-me imenso a testa, o olho direito... também tive um corrimento do nariz para a garganta. Depois, comecei a ter uma temperatura ligeiramente acima do normal", revelou.