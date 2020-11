O assunto está resolvido e a relação sarada. Ainda assim, Tony Carreira fez questão de recordar as circunstâncias em que conheceu Manuel Luís Goucha falando com o apresentador no último sábado, na TVI.

»» TONY CARREIRA FALA SOBRE A EX-MULHER: "A FERNANDA É UMA MULHER MARAVILHOSA"

Ao lembrar-se de como ficava "nervoso" com entrevistas, o músico apontou: "Vocês eram perigosos…tu eras o pior", referindo-se a Manuel Luís Goucha. "Tenho a dizer-te que me deste naquele dia uma lição de humildade… eu gosto muito, muito de ti. A nossa relação não começou muito bem e ele um dia, do nada, no programa 'De homem para homem', deu-me uma lição de humildade fantástica", continuou o cantor.

De forma a dar um contexto aos telespectadores que não sabiam a que Tony Carreira se estava a referir, Manuel Luís Goucha contou a história em maior detalhe.

Reprodução Instagram, DR

"O Tony convidou-me… eu era muito parvo… todos passámos por aquela fase do deslumbramento e achamos que somos os maiores… ele convidou-me para ir a um espectáculo e eu disse-lhe com um ar sobranceiro: ‘não, eu não vou, eu não gosto desse tipo de música’… eu depois percebi quem era o Tony, qual era o seu percurso… e no ‘De homem para homem’ [programa de entrevistas] eu pedi-lhe desculpa publicamente", adiantou o apresentador.

Tony Carreira sublinhou o gesto do apresentador admitir isso na televisão, durante essa entrevista, explicando que "ficou sem palavras".