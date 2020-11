1 / 3 Instagram 2 / 3 Instagram 3 / 3 Instagram

Joana Amaral Dias quis partilhar com os seus admiradores um momento importante para a sua família: o aniversário do seu filho mais velho, Vicente. “O meu mamífero fez 25 anos. Estamos de parabéns. Para vocês um excelente dia”, escreveu a antiga deputada do Bloco de Esquerda na legenda das fotografias publicadas nas suas redes sociais.

Contudo, e apesar de ter recebido muitas mensagens de parabéns, também foi alvo de algumas críticas por, em tempos de pandemia, ter comemorado esta data em família, num restaurante e num grupo que ultrapassa o limite recomendado pela Direção-Geral de Saúde.

“Deviam era ficar em casa. Comemoram no próximo ano. Depois vão para os hospitais dar mais trabalho aos profissionais de saúde, como tanto apregoam... enfim”, escreveu uma internauta, visivelmente desapontada com este comportamento. “Grupos com mais de 5 pessoas! E depois tira foto com máscara. Ridícula”, considerou outra. “Acho que não se deve mostrar isto, principalmente os pseudo vips. Ou esquecemo-nos que existem idosos completamente presos, que não convivem, e depois vemos outros a comemorar? Comemorem, mas, pelo menos não mostrem. Sejam exemplo”, pediu ainda outro seguidor da psicóloga nas redes sociais.

De referir que além de Vicente, Joana Amaral Dias é ainda mãe de Luz, de quatro anos, e Dinis, de três, que adotou no final do ano passado após sete anos de espera.