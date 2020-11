Getty Images

A princesa Michael de Kent, que é casada com um primo direito da rainha Isabel II de Inglaterra, está infetada com o novo coronavírus. De acordo com o Daily Mail, a mulher do príncipe Michael de Kent, de 75 anos, começou a sentir os primeiros sintomas há cerca de um mês e, desde então, está isolada num dos apartamentos do Palácio de Kensington. “Fadiga extrema e febre alta” têm sido os principais motivos de preocupação.

Simon Astaire, porta-voz do palácio, revelou que o primo de Isabel II testou negativo, mas que, ainda assim “permanece isolado”.

De referir que o Palácio de Kensington é a residência oficial do príncipe William e de Kate Middleton em Londres.