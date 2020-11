Drew Angerer

Harvey Weinstein sempre viveu no meio das câmeras e construiu um império usando-as a seu favor, sendo considerado um dos mais importantes produtores da história de Hollywood, mas agora é mantido prisioneiro com a ajuda desses mesmos aparelhos.

Condenado a 23 anos de prisão por abuso sexual em março, o antigo produtor está a ser monitorizado 24 horas por dia através de câmeras de segurança.

De acordo com o que fontes do sistema prisional disseram ao TMZ, uma pessoa é responsável por seguir o ex-produtor sempre que este se mover na prisão de alta segurança Wende Correctional Facility, no no estado de Nova Iorque.

Os guardas prisionais que o acompanham durante o dia também têm câmeras nos seus uniformes. A prática é justificada pelo perigo de Harvey tentar cometer suicídio. Recorde-se que no ano passado Jeffrey Epstein tirou a própria vida.