Depois de ter estado em isolamento profilático, Ruben Vieira, mais conhecido por Ben, deu uma nova atualização do seu estado de saúde depois de estar livre da Covid-19.

"No meu caso não tive sintomas muito pesados, foram mais chatas as dores no corpo. Parecido com uma gripe. Nunca pensei muito nas consequências, basicamente a única coisa em que pensava é que queria sair do meu quarto", descreveu o assistente de realização numa entrevista à TVI24.

Assim que recebeu a notícia, Ruben Vieira isolou-se em casa ligou a Rita Ferro Rodrigues. O marido da apresentadora adianta que conseguiu não contagiar ninguém desde que recebeu o resultado e que desconhece o foco de contágio dado que, fruto da sua profissão, está em contacto com muitas pessoas.

Reprodução Instagram, DR

"Trabalho com muita gente, estou sempre com muita gente… não sei. Eu era daquelas pessoas muito chatas com as máscaras e com a desinfeção das mãos", sublinhou.

Livre do novo coronavírus, Ruben Vieira comentou que, ainda assim, o seu corpo ainda sente as sequelas do contágio. "Estou bem, não tenho sintomas nenhuns. Tenho aquilo que dizem que pode demorar algum tempo a passar: um cansaço extremo ao fim de uma coisa banal, que faríamos sem darmos por isso. Se subir uma rampa com 10 metros parece que fiz 150", confessou.