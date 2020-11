Instagram

É sabido que Manuel Luís Goucha nunca manteve uma relação próxima com o pai e que cresceu com a mãe, Maria de Lourdes, e o irmão, Carlos, em Coimbra. E esta sexta-feira, 20 de novembro, o apresentador de televisão decidiu revelar uma história curiosa acerca do casamento dos pais.

“A família do meu pai, os Gouchas, não concordaram com o casamento da minha mãe com o meu pai. A minha mãe é mais velha que o meu pai, o meu pai tinha 20 anos e a minha mãe 29”, começou por dizer. “O meu avô era dono do salão de beleza onde a minha mãe trabalhava. A minha mãe apaixonou-se e casou-se com o filho do patrão [em segredo]”, adiantou.

Porém, esta história não acabou da melhor forma, já que o pai, que era gerente do espaço, acabou por ficar também sem emprego depois do casamento. Apesar da paixão inicial, que levou o jovem casal a ir contra a família, a união não resultou e cada um seguiu o seu caminho pouco tempo depois.