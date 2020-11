Instagram

Madalena Brandão, de 40 anos, assinalou nas redes sociais um dia muito marcante da sua vida: o 31.º aniversário da morte da sua mãe. Na altura, a atriz tinha apenas nove anos.

Instagram

“E hoje faz 31 anos a maior (e mais fixe) estrela do céu”, pode ler-se nas Stories do Instagram, onde partilhou com os seus fãs uma imagem da sua infância.

Instagram

Madalena Brandão tem dois filhos: Duarte, de nove anos, e José, de dois.