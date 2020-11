Sofia Cerveira e Gonçalo Diniz continuam mais apaixonados que nunca, pelo menos a julgar pelas publicações nas redes sociais.

Esta sexta-feira, dia 20 de novembro, a apresentadora da SIC, usou o seu Instagram para deixar uma declaração de amor ao companheiro. Declaração essa que deixou o ator sem palavras.

"Quase a partir para o norte do país onde me esperam, desta vez, as gravações do meu novo projeto de televisão. Vou tão descansada e tranquila porque... te tenho a ti. Tão bom fazer esta caminhada contigo. Estamos juntos de mão de dada, lado a lado. Desde sempre e para sempre. Eu para ti. Tu para mim. Em todos os momentos. Só assim faz sentido, não é? Obrigada por tudo o que me dás e por tanto que me ensinas!", pode ler-se na legenda de uma fotografia onde o casalinho surge sorridente.

Ao post, Gonçalo Diniz respondeu: "Opss... fiquei sem palavras! E agora?".