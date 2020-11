É com alguma angústia que Júlio César tem vivido os últimos tempos. O ator, de 73 anos, está preocupado com o filho, Vítor Hugo, de 53, que está internado num hospital de Lisboa, a lutar contra uma bactéria hospitalar.

Em entrevista à Nova Gente, Júlio César revelou que este problema de saúde do filho, que no início do ano tinha sido submetido a uma cirurgia arriscada a um aneurisma da aorta torácica, o levou a abandonar o elenco da nova novela da SIC, Bate Coração, escrita por Ana Casaca. “Já não faço parte da novela. O meu filho foi internado no Hospital de Santa Maria. Os filhos estão sempre em primeiro lugar e entre um filho e uma novela, não há como escolher”, afirmou o veterano ator.

“A operação correu muito bem, mas agora surgiu este problema”, adiantou, antes de explicar que este tipo de infeção requer muitos cuidados porque costumam ser mais resistentes a antibióticos. Sabendo isso, decidiu colocar o seu papel de cuidador em primeiro lugar: “O Vítor mora sozinho (…) Quando as famílias são pequenas como a minha, têm de se socorrer. Além disso, eu só tenho um filho e ele só tem um pai”.

Recorde-se que também o próprio ator já passou por momentos complicados a nível de saúde. Em 2018, meses depois de ter sido submetido a uma cirurgia, viu-se obrigado a recusar um papel na novela Alma e Coração, também da SIC, por se sentir “fraco”. “Aceitei e depois, pensando melhor, tive uma conversa com o produtor e achei melhor voltar atrás. Não me senti com forças para o papel que tinham para mim”, explicou na altura.

E no final de 2019 surpreendeu ao revelar que tinha lutado contra um cancro no pulmão durante as gravações de Amor Maior. “Ninguém sabia, ninguém soube. Aliás, os colegas e a própria imprensa tiveram grande respeito por este momento difícil da minha vida", confidenciou durante uma entrevista a Júlia Pinheiro. Recorde no vídeo abaixo: