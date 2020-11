Instagram

Sempre muito discreta no que toca a sua vida amorosa, Maria Botelho Moniz assumiu, no início de setembro, que “está feliz”, depois de ter sido avançado por vários meios de comunicação nacionais que estava a viver uma grande paixão com o piloto Pedro Bianchi Prata.

Esta quinta-feira, 19 de novembro, a apresentadora de televisão surpreendeu ao revelar o seu lado mais sensual, mostrando-se em lingerie nas redes sociais. A fotografia valeu-lhe rasgados elogios e nem o seu namorado conseguiu ficar indiferente. Embora tenha optado por uma manifestação discreta, o piloto comentou a publicação com um emoji em forma de coração. Uma declaração de amor à qual Maria respondeu da mesma forma.

Recorde-se que Maria Botelho Moniz passou por momentos muito difíceis em março de 2014, quando Salvador, o seu namorado de longa data – estiveram dez anos juntos – morreu num acidente de mota. Os dois estavam noivos e tinham planos para casar em setembro desse mesmo ano. Os tempos que se seguiram foram difíceis para a profissional de televisão, que falou abertamente sobre o assunto no programa Alta Definição, da SIC. Recorde no vídeo abaixo: