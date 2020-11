Victor Chavez

Em conversa no podcast da Amazon Music, 'En La Casa', J. Balvin, que em agosto revelou estar infectado com o novo Coronavírus, falou sobre a depressão que lhe foi diagnosticada há cerca de seis anos.

"Cheguei a estar cinco dias sem me levantar da cama, eu só queria morrer. Só não tinha coragem para me suicidar", começou por revelar. "Não queria acordar, não queria comer, nem sequer queria viver. Não sabia o que era, eu tinha receio de tudo. Perdi a esperança e sentia-me estranho em qualquer sítio onde fosse. Sentia-me fora do meu próprio corpo", disse ainda acrescentando que antes de saber o diagnostico não ponderou nunca ir ao médico.

"Sempre tive isto, só não sabia que era uma depressão (...) Quando estamos tristes, podemos esconder por uns segundos estes sentimentos. Quando estamos com uma depressão, não importa quem tu sejas, o que fazes, ou com quem estejas, sentimo-nos uma porcaria", revelou à anfitriã do podcast, Becky G.