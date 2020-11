Reprodução Instagram, DR

Francisco Côrte-Real está de luto. O pai do ator morreu há cerca de uma semana, conforme o próprio fez saber nas redes sociais através de uma emotiva mensagem de despedida.

"Meu príncipe. É assim que me quero lembrar de ti", começou por escrever na legenda de uma imagem em que surge ainda em criança, acompanhado pelo progenitor.

Reprodução Instagram, DR

"Espero que encontres, finalmente a paz, que tanto mereces. Sentirei a tua falta todos os dias, mas aprenderei a viver com esta dor. Um beijo do teu filho que te ama", completou.

Entretanto, esta quarta-feira, 18 de novembro, Francisco Côrte-Real voltou a recorrer as redes sociais, desta vez, para agradecer todo o apoio que tem recebido. "Antes de mais, quero agradecer a todas as pessoas que me enviaram mensagem na última semana, talvez a mais difícil da minha vida. Não respondi, ainda, a ninguém, porque a vontade de falar não era muita e porque, também, precisava de tempo para voltar às redes sociais", escreveu, revelando que o pai se encontrava num “longo e complicado processo de saúde” desde julho de 2017.

1 / 3 Reprodução Instagram, DR 2 / 3 Reprodução Instagram, DR 3 / 3 Reprodução Instagram, DR