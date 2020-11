Getty Images

Bobby Brown Jr., filho de Bobby Brown, foi encontrado morto esta quarta-feira, 18 de novembro, na sua casa em Los Angeles, Estados Unidos. Tinha 28 anos.

Para já, as causas da morte ainda não foram reveladas, mas, de acordo com a imprensa norte-americana, as autoridades não encontraram indícios de crime no local.

Bobby Brown Jr. era filho de Bobby Brown e de Kim Ward, com quem o músico teve uma relação antes do seu casamento com Whitney Houston, entre 1992 e 2007.

Recorde-se que o artista, de 51 anos, já tinha perdido uma filha de forma trágica em 2015. Bobbi Kristina era fruto da união com a intérprete de I Will Always Love You e foi encontrada morta na banheira, tal como a mãe. Os resultados da autópsia revelaram que morreu por afogamento após uma overdose.