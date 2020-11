César Peixoto testou positivo à Covid-19. A notícia foi avançada esta quarta-feira, 18 de novembro, pelo Moreirense, equipa onde é treinador.

Diana Chaves, companheira do técnico da equipa minhota, não está a cumprir isolamento profilático e explicou porquê na manhã desta quarta-feira, dia 19, no programa Casa Feliz.

"O César foi treinar o Moreirense [equipa sediada em Moreira de Cónegos, Guimarães] no dia 10, portanto na passada terça-feira, e desde então nós não estivemos juntos. Quando ele foi, ele fez dois testes que deram negativo. Nós não estivemos em contacto", explicou.

"De grosso modo, está legitimada a estar aqui connosco", acrescentou o médico Almeida Nunes, presença assídua no programa das manhãs da SIC.

Recorde-se ainda que César Peixoto vai falhar o jogo que ia marcar a sua estreia como técnico do Moreirense. O clube de Moreira de Cónegos vai defrontar a equipa do Merelinense, no próximo dia 22, em jogo a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

>> VEJA TAMBÉM: Diana Chaves muda de visual