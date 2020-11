Instagram

“Há o lado privado que tentei preservar desde o início. Sempre quis manter um lado que ninguém conhecesse. Que fosse só meu e dos meus. Um lado capaz de me proteger. Nunca partilhei ou expus publicamente a minha mãe, o meu filho, o meu pai, as pessoas que me são próximas. Não quero que ninguém fique com eles. São o último reduto de privacidade, privacidade que não tenho em lado algum em Portugal. Ganhar estofo também faz parte do percurso. O caminho faz-se caminhando. Endureci. É a única opção possível, se queremos viver". Foi com este excerto do seu novo livro, P’ra Cima de Puta, que Cristina Ferreira explicou os seus motivos para nunca ter mostrado o rosto do seu filho, Tiago, de 11 anos. O seu intuito é proteger os que lhe são mais próximos.

Contudo, há fotografias do pré-adolescente, partilhadas pelo pai, António Casinhas, nas redes sociais. Ora espreite AQUI!