Mafalda Sampaio usou as redes sociais para partilhar uma mensagem de uma seguidora que criticou a influencer por, durante a pandemia, estar num jantar com amigas.

Não ficando indiferente a estas palavras, Mafalda decidiu publicar ainda a sua resposta e o que pensa sobre as medidas do confinamento.

"Ora bem, para mim o que está mal é este confinamento ao fim de semana, pondo em causa a sobrevivência de muitos restaurantes, e tantos outros negócios, principalmente comércio local que estão a passar por um ano muito difícil. Acho que devíamos ser livres de escolher se saímos à rua ou não", começou por dizer.

"Estas medidas, a meu ver, terão um impacto muito forte na economia a longo prazo e isso sim, assusta-me! O desemprego e a fome assustam-me mais do que o COVID. Temos de ter bom senso, ter todos os cuidados e viver com isto", continuou revelando que considera as normas "incoerentes". "Acho péssimo para a economia e, tendo eu muitos familiares que dependem da restauração, mais confusão me faz", continuou.

Apesar de tudo, Mafalda revelou estar a cumprir com todas as recomendações dadas pela DGS.

Leia o texto completo na galeria.

