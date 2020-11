Instagram

A família de Madalena Abecasis está a crescer e a influencer já sabe o sexo do bebé que está a caminho. A novidade foi anunciada nas redes sociais, com um vídeo bem divertido (veja abaixo) da sua filha mais nova, de dois anos, no qual colocou a seguinte legenda: “A grande revelação! It’s a boy [em português, é um rapaz] 💙💙💙 (Demorei a interiorizar a mensagem da Júlia, mas cheguei lá 😂😂) - É por estas e por outras que tinha mesmo de ser rapaz. Não há espaço neste planeta para duas Julemas”.

Além de Júlia, Madalena Abecasis é mãe de Francisca, de 14 anos, fruto de uma relação anterior, e de José, de quatro, também do atual casamento com Nuno Sebastião.

No passado, a influencer digital confidenciou que sofreu três abortos espontâneos, um deles já numa fase bastante avançada da gestação. Saiba mais AQUI!