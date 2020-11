Paulo Rocha é um dos novos rostos da ficção da SIC e esta segunda-feira, 16 de novembro, esteve à conversa com Júlia Pinheiro, no programa Júlia. Entre vários assuntos, o ator falou sobre os últimos dez anos vividos no Brasil, acabando por se declarar à companheira, Juliana Pereira da Silva, com quem tem um filho, Zé Francisco, de dois anos.

"Ela linda, fantástica. Sou um homem cheio de sorte", começou por dizer.

"Ela é muito mais do que aquilo que eu poderia alguma vez esperar. Trouxe-me tanta coisa para a minha vida. Até antes do meu Zé Francisco. Todas as coisas que ela trouxe para a minha vida é algo único, extraordinário. Como ela me conhece, como ela é paciente comigo e como ela consegue amar todos os meus defeitos, às vezes, com mais ou menos dificuldade... como tudo. Mas ela transforma-me num homem melhor todos os dias", prosseguiu, visivelmente emocionado.

>> AS IMAGENS RARAS DOS MOMENTOS DE CUMPLICIDADE ENTRE PAULO ROCHA E O FILHO DE DOIS ANOS

Questionado por Júlia Pinheiro, Paulo Rocha contou ainda como conheceu a mãe do seu filho. Foram apresentados por uma amiga em comum. Na altura, o ator português estava no Brasil há quatro meses.

"Foi uma loucura. Esta história é bastante engraçada, nós já nos tínhamos cruzado algumas vezes e trocado olhares. Entretanto, nós íamos para um concerto e uma das pessoas que organizava o concerto era nossa amiga em comum e ela disse-me: 'Hoje, vou apresentar-te uma amiga minha que que vais querer casar com ela'", contou, recordando a timidez na primeira conversa com a atual companheira.

