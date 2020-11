Instagram

Pedro Barroso decidiu assumir publicamente o seu romance com Mariana Marques. Os rumores já circulam na imprensa nacional desde o verão, quando o ator deixou escapar que estava apaixonado, mas só agora partilhou uma imagem da assistente de bordo nas Stories do Instagram, com a respetiva identificação.

Os dois estão a desfrutar de uns dias de descanso e romance em Palma de Maiorca.

Recorde-se que o último romance conhecido de Pedro Barroso tinha sido com a também atriz Mafalda Marafusta, de quem se separou em 2017.