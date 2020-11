Instagram

Patrícia Tavares esteve à conversa com Fátima Lopes e não escondeu a emoção ao lembrar que os seus primeiros passos na representação se fizeram em família, mas que, a certa altura, e já depois de ter feito várias novelas, o seu irmão, Márcio Ferreira, acabou por ser afastado.

>> PATRÍCIA TAVARES ASSINALA DIA ESPECIAL COM FOTO RARA DA FILHA: “OBRIGADA MEU AMOR POR TERES FEITO DE MIM A TUA MÃE”

Instagram

“Os meus pais tinham um minimercado em Queluz e tinham uma freguesa que era atriz, que fazia imenso cinema. Eles estavam a passar dificuldades financeiras e isto [fazer figuração] era uma possibilidade de se ganhar um dinheirinho extra”, começou por dizer a atriz que entrou para o mundo da representação aos oito anos. “O cinema apareceu como uma tábua de salvação. Era só aos fins de semana, por isso íamos os quatro. Era uma procura de tentar melhorar a vida, mas passou a ser também um sítio onde nós nos divertíamos muito em família”, acrescentou.

>> SABE QUAL É O "VERDADEIRO" NOME DE PATRÍCIA TAVARES?

Instagram

Contudo, Márcio Ferreira deixou de aparecer e Patrícia Tavares explica porquê: “Muito por culpa de alguém, que na altura mandava, e que dizia que na família não podia haver dois talentos. O meu irmão é muito talentoso e tenho pena que este meio o tenha enxotado para fora”. Atualmente, o ex-ator vive fora de Portugal e, nas palavras da irmã, “é feliz”. “É um ser humano muito inteligente, com QI acima da média, emocionalmente também muito evoluído, muito inocente ainda e tudo aquilo que ele desejar, será. Ele hoje é projetista/desenhador, é apelidado de CR7 do desenho. Ele é de facto muito bom e será muito bom naquilo que ele quiser”, completa.

>> FILHA DE PATRÍCIA TAVARES FAZ RARA APARIÇÃO PÚBLICA AO LADO DA MÃE

E apesar de, agora com a devida distância, entender as coisas de outra forma, na altura Patrícia Tavares culpabilizou-se. “Foi muito doloroso para ele e eu senti alguma culpa. Ele foi para outro sítio e está muito feliz, mas eu sei que ele tem muita vontade de voltar a este mundo da representação (…) Ele não trabalha em Portugal, o que faz com que esteja afastado da filha e isso é o que o perturba mais, o que o deixa mais frágil. Mas sei que ele está super orgulhoso do seu percurso profissional”, rematou a artista.

Recorde no vídeo abaixo o momento em que Patrícia Tavares visitou o programa das manhãs da SIC com a filha: