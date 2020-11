Instagram

Listen, o filme realizado por Ana Rocha de Sousa, é o candidato português de Melhor Filme Internacional da próxima entrega dos Óscares.

Entre 2 e 15 de novembro estiveram a concurso os filmes previamente selecionados Listen, Mosquito, Patrick e Vitalina Varela, e o mais votado pelos membros da Academia Portuguesa de Cinema foi a história contada por Ana Rocha de Sousa.

“Qualquer um dos quatro nomeados seria um digno representante de Portugal, mas a escolha de uma primeira obra que conquistou Veneza, um dos mais importantes festivais de cinema do mundo, e que rapidamente se tornou no filme português mais visto do ano apesar do momento crítico que atravessamos, revela um voto de esperança no talento dos cineastas portugueses, cada vez mais reconhecidos além-fronteiras e acarinhados pelo público nacional”, explica Paulo Trancoso, presidente da Academia Portuguesa de Cinema em comunicado.

Listen é a primeira longa-metragem de ficção de Ana Rocha de Sousa e é inspirado num drama real, sobre uma família portuguesa emigrada em Londres, a quem é retirada a guarda dos filhos por suspeitas de maus-tratos. A narrativa acompanha os esforços da família em provar que as suspeitas são infundadas, perante os sistemas social e judicial britânicos.

Com coprodução luso-britânica, o filme foi rodado nos arredores de Londres com elenco português e inglês, encabeçado por Lúcia Moniz, Ruben Garcia e Sophia Myles.

O filme tem sido muito elogiado pela crítica nacional e internacional e em setembro último venceu seis prémios no Festival de Cinema de Veneza, Itália, entre os quais o Leão do Futuro, para uma primeira obra, e o prémio especial do júri da competição ‘Horizontes’.

A 93.ª edição dos Óscares está marcada para o 25 de abril de 2021, no Teatro Dolby, em Los Angeles, Estados Unidos.